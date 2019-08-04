السعودية.. فك لغز إطلاق النار في الشارع بخميس مشيط

تمكنت السلطات السعودية من القبض على شخصين اندلعت بينهما مشاجرة أطلقا خلالها النار من أسلحة رشاشة، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي باسم منطقة عسير.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شخصًا يطلق الرصاص في وضح النهار على شخص آخر، ما أثار حيرة المتابعين.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة بين الشخصين كانت بسبب خلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، فيما تم ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاغون) بحوزتهما؛ وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها . والله الهادي إلى سواء السبيل.