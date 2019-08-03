مصر.. حاول منع شقيقه من المخدرات فقتله صعقًا

لقي طالب مصري مصرعه صعقا بالكهرباء على يد شقيقه، أثناء محاولة الأخير تقويم سلوكه وإجباره على ترك تعاطي المخدرات في محافظة قنا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن قنا، إخطارا بوصول شاب ”22 عاما“، إلى مستشفى قوص، مصابا بعدة كدمات وسحجات بمختلف جسده، وادعى شقيقه إصابته في حادث سيارة.

وبانتقال رجال المباحث للتحقق من الأمر، تبين عدم صحة الرواية، وأن شقيقه الأكبر ”40 عاما“ هو من ارتكب الجريمة.

ونجحت قوات الأمن في ضبط شقيقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقتل شقيقه بالتعدي عليه بالكهرباء؛ لتقويم سلوكه ومحاولة إبعاده عن تعاطي المواد المخدرة وترك رفقة السوء.

وأثناء ذلك وقعت مشادة بينهما لرفض المجني عليه الاستجابة لشقيقه فتعدى عليه وقام بتعذيبه بالكهرباء حتى توفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.