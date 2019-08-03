الأردن.. مشاجرة عنيفة خلال حفل لمطرب أمريكي بالمدرج الروماني (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة اندلعت خلال حفل مغني الراب الأمريكي راسيل بالمدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان الخميس الماضي.

ووفقًا لنشطاء تواجدوا في الحفل، فإن المشاجرة اندلعت بين طاقم المغني الأمريكي وأفراد مكلفين بمهام حفظ الأمن على مسرح المدرج الروماني.

من جانبه، علق مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ على مقطع الفيديو المتداول للمشاجرة بالقول، إنه لم ترد أي شكوى رسمية على خلفية المشاجرة وإن الحفل استمر حتى نهايته.

وحظي حفل المغني الأمريكي راسيل بحضور جماهيري كبير.

وراسيل هو مغني راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكي حاليًا، وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرًا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل والدعوة للعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات عالية على المستوى العالمي.