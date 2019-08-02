البحرين.. ساعدتها للهرب من منزل كفيلها ثم أجبرتها على الدعارة

تنظر المحكمة الجنائية في البحرين قضية خياط (هارب) وعاملين من الجنسية البنغالية وخادمة إندونيسية متهمين بالاتجار بخادمة وإجبارها على ممارسة الدعارة بعد إقناعها بالهرب من منزل مخدومها.

وبحسب موقع ”الأيام“ المحلي، فإن بلاغًا ورد من سفارة المجني عليها (إندونيسيا) تفيد بأن الخادمة اتصلت واستنجدت بها، فانتقلت الشرطة لموقع البلاغ وألقت القبض على المتهمين فيما عدا الخياط الذي هرب.

وقالت المجني عليها إنها حضرت للعمل خادمة في البحرين، واختلفت مع زوجة كفيلها، فعادت إلى المكتب الذي استقدمها، ثم عملت في منزل كفيل آخر، وأيضًا حدثت لها مشاكل مع زوجته.

وتابعت أنه في أحد الأيام تعرفت على المتهمة الثالثة (خادمة) عن طريق فيسبوك، والتي وعدتها بإيجاد عمل لها، وبعد يومين حضرت إليها بالقرب من مسكن مخدومها وهربت برفقتها وأحد المتهمين، ووصلت معهما إلى منطقة القضيبية حيث أخذا منها هاتفها وقاما بحبسها في غرفة وكانا يجلبان الزبائن لممارسة الدعارة معها، وعندما طلبت من المتهمة الثالثة إعادتها لبلدها، أبلغتها أنها هاربة ولا تستطيع فعل ذلك، فاستمرت بممارسة الدعارة لمدة شهر، ثم باعتها لمتهم في القضية والذي استخدمها في الدعارة أيضًا، إلى أن تمكنت من الاتصال بالسفارة.