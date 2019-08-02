خطف مراهق كويتي والاعتداء عليه

تعرّض شاب في دولة الكويت للخطف من قبل شخص مجهول في منطقة القيروان، بعد أن وضع سكينًا على رقبته، ثم انطلق به إلى منطقة المهبولة واعتدى عليه بالضرب.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن كويتيًا (يبلغ 19 عامًا من عمره) تقدم ببلاغ مرفقًا بتقرير طبي يفيد بتعرضه للاعتداء بالضرب، مبينًا أنه وفي أثناء ممارسته رياضة المشي في ممشى القيروان في الساعة الرابعة فجرًا، فوجئ بشخص لا يعرفه استوقفه وناداه باسمه، ثم وضع سكينًا على رقبته وأجبره على ركوب سيارته، وتوجه به إلى ساحة ترابية في منطقة المهبولة، حيث أشبعه ضربًا، ملحقًا به إصابات بالغة في مختلف أنحاء جسده.

وقال المجني عليه، إنه تمكن من التخلص من خاطفه والهرب ثم توجه للمستشفى للاطمئنان على صحته والحصول على تقرير طبي، وتوجه بعدها للشرطة لتقديم البلاغ.