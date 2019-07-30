غضب في الهند بعد اتّهام برلماني في الحزب الحاكم بالاغتصاب

تعالت، اليوم الثلاثاء، الأصوات المطالبة بفصل نائب برلماني من الحزب الحاكم في الهند اتهمته امرأة شابة باغتصابها، حيث شهدت البلاد عدة تظاهرات، بعد بضعة أيام من إصابة المجني عليها بجروح بالغة في حادث مروري.

وتقول جماعات المعارضة: إن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحمي النائب كولديب سينغ سنجار عضو البرلمان عن ولاية أوتار براديش الشمالية، والذي اتهمته المرأة باغتصابها في 2017.

وتساءلت بريانكا غاندي فادرا من حزب المؤتمر المعارض على تويتر ”لماذا تعطي السلطة السياسية أناسًا من أمثال كولديب سنجار القوة والحماية، وتترك ضحاياهم يدافعون عن حياتهم وحدهم؟“.

وطالبت فادرا، رئيس الوزراء بفصل سنجار الذي ورد اسمه أمس الإثنين، في تقرير للشرطة التي تحقق في حادث تصادم وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأصيبت فيه الضحية بإصابات تهدد حياتها.

وينفي سنجار الاتهامات، لكن القضية سلطت الضوء على وضع الجريمة في ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات الهند سكانًا.

وقال متحدّث باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الولاية: إن لجنة تأديبية علقت عضوية سنجار العام الماضي وطلبت تفسيرًا منه، وأضاف ”لم يتقرر فصله بعد؛ لأن الاتهامات لم تثبت عليه إلى الآن“.