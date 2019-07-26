5 شبان استدرجوا طالبًا وصوروه أثناء هتك عرضه بالتناوب

باشرت جنايات دبي في دولة الإمارات محاكمة 5 شبان متهمين بالاعتداء الجنسي على طالب (يبلغ 16 عامًا)، بعد أن استدرجوه عن طريق ”سناب شات“ إلى منزل أحدهم، وصوروا واقعة الاعتداء، ونشروها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المجني عليه تربطه بالمتهمين علاقة سطحية، إذ التقى بعضهم أثناء ممارسة الرياضة في النادي، فيما كان أحدهم يدرس معه في المدرسة نفسها.

وتشير التفاصيل إلى أنّ أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه عبر ”سناب شات“، وطلب منه صباح الواقعة لقاءه خارج المنزل حتى يذهبا مع عدد من الأصدقاء لتناول وجبة الإفطار في أحد المطاعم ”كافتيريا“، فوافق الأخير.

وأثناء سيرهم إلى ”الكافتيريا“ فوجئ المجني عليه بأن السيارة توقفت أمام منزل تبين أنه ملك لأسرة أحد المتهمين، ثم ترجلوا جميعًا من السيارة، وطلبوا من المجني عليه الدخول معهم إلى ”المجلس“.

وبعد نحو 10 دقائق، طلب منه أحدهم أن يرافقه إلى إحدى الغرف المجاورة للمجلس، وأثناء تواجدهما معًا اعتدى عليه كرهًا، ثم تناوب عليه المتهمون الآخرون، وبعد انتهاء الاعتداء أعاد أحد المتهمين المجني عليه إلى منزله بسيارته، وطلب منه عدم ذكر ما فعلوه إلى أي شخص.

وفي مساء اليوم نفسه، روى المجني عليه ما حدث إلى أخيه الأكبر، والذي أخبر بدوره والديه، اللذين بدورهما أبلغا الشرطة بالواقعة.