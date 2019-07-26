مصري يقتل زوجته ويلقي بطفلته من شرفة منزلهما

أقدم مصري على ذبح زوجته، وحاول قتل ابنته الرضيعة بإلقائها من شرفة المنزل في محافظة القليوبية.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أهالي يفيد بقتل موظف لزوجته.

وبانتقال رجال المباحث للمكان، تبين قيام موظف بضرب زوجته بسكين في رقبتها، إثر مشاجرة اندلعت بينهما بسبب معايرة الأخيرة له بإدمانه للمخدرات.

وكشفت التحريات أن المتهم كان دائم التعدي على زوجته، وحاول قتلها بسكين هي ووالدتها في رمضان الماضي، وأنقذها الجيران.

كما حاول المتهم قتل ابنته الرضيعة بإلقائها من شرفة الشقة، لكن الأهالي أنقذوها.

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.