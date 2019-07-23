يمني يقتل طفلته البالغة 8 أعوام لتأخرها في إحضار علبة السجائر

أطلق أب يمني، عدة طلقات نارية، على طفلته البالغة 8 أعوام، نتيجة تأخرها في إحضار علبة السجائر.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، إن الأب الجاني، وهو نازح من محافظة تعز، إلى محافظة الضالع، قد أرسل ابنته إلى أحد المحلات التجارية، في منطقة ”حورة“ بمديرية الأزارق، بمحافظة الضالع، لتشتري له سجائر، لكنها تأخرت في إحضار سجائره، وفور وصولها إليه، باشر بإطلاق أكثر من طلقة نارية على جسدها، ليرديها قتيلة على الفور.

وبحسب الإعلام المحلي، فإن الأب يعاني من مرض نفسي، وقد تسبب سابقًا في مقتل خاله قبل أعوام.