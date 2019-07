الأردن.. مقتل مسنة عربية بآلة حادة داخل منزلها

View this post on Instagram

امرأة عربية في الثمانينيات من عمرها تُقتل داخل منزلها في العاصمة الأردنية عمان، وذلك إثر تعرضها لعدة طعنات بوساطة آلة حادة، وفق ما أعلنه الأمن الأردني. . #إرم_نيوز #الأردن #عمان #قتل #جرائم #حوادث #جريمة #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #Jordan #Oman