إيران تعدم 6 سجناء بتهمة القتل

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 6 سجناء في 3 مدن هي ”زنجان“ و“ارومية“ و“مهاباد“ و“آراك“ خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته ”شبكة مراقبة حقوق الإنسان“ في إيران اليوم الخميس.

وذكرت الشبكة في موقعها الرسمي أن ”السلطات الإيرانية أعدمت 4 سجناء في معتقل مدينة أرومية يوم الثلاثاء الماضي، كما أعدمت شخصًا آخر في مقاطعة آراك وسط إيران“.

وقالت ”كما جرى إعدام معتقل آخر اسمه ويس علي بور في مقاطعة مهاباد غرب إيران“، مشيرة إلى أن ”جميع المعدمين تمت إدانتهم بتهمة القتل المتعمد“.

وكشفت الشبكة الحقوقية الإيرانية عن هوية المعدمين وهم ”عبد الخالق رويايي، ومحمد عارف نجفيان، وهيمن بناوند، وجهانغيري محمدي، ومصطفى شيري“، منوهة إلى أن ”هؤلاء المعدمين الستة تم اعتقالهم العام الماضي بتهمة القتل المتعمد“.

وارتفع عدد عمليات الإعدام التي سجلتها شبكة مراقبة حقوق الإنسان في إيران إلى أكثر من 106 منذ بداية عام 2019، وتنفذ السلطات بعض عمليات الإعدام سرًا، الأمر الذي يرجح أن تكون عدد الإحصائيات كثيرة.

ووفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية في عام 2019 ، لا تزال إيران من بين أكبر خمس دول في العالم في تنفيذ حكم الإعدام.