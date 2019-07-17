براءة مواطن كويتي من تهمة الإساءة لدولة النيجر

قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء، ببراءة أحد مواطنيها من تهمة الإساءة إلى دولة النيجر.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تعهد المواطن (لم تذكر اسمه)، بدفع كفالة بقيمة 500 دينار (أكثر من 1600 دولار) عن تهمة ”إفشاء معلومات سرية“، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن القضية.

وتشهد أروقة المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مشابهة لمواطنين تطرقوا إلى قضايا وملفات تخص دولًا أخرى عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن بعضها بلغ عشرات السنين.

ورغم أحكام السجن التي تفرضها الكويت على النشطاء في ”قضايا الرأي“، فإنها تعد من الدول العربية المتقدمة في حرية التعبير والديمقراطية التي كفلها الدستور.