الشرطة الأمريكية تعتقل أمريكيًا قتل زوجته وأسرته (فيديو)

كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انقضاض رجال الشرطة الأمريكية على أمريكي متهم بقتل 4 من أفراد عائلته في شقة بمدينة ”ويست تشيستر“ الأمريكية.

وقُبض على جوربريت سينغ (37 عامًا)، في ولاية ”كونيتيكت“ بداية الشهر الجاري بتهمة القتل العمد لزوجته وعائلتها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات الشرطة القاتل المزعوم، وهو يسير في موقف سيارات أحد متاجر ”وول مارت“، قبل أن يداهمه الضباط ويجبرونه على الاستلقاء على الأرض ووضع يديه خلف رأسه.

وفي وقت متأخر من هذا اليوم، أخطرت شرطة ”ويست تشيستر“ بولاية أوهايو الأمريكية شرطة مدينة برانفورد بأن ”سينغ“ مقيم في المدينة.

وقالت شرطة برانفورد: ”فتش الضباط مسكن المشتبه به، ولكنهم لم يجدوه، ثم عثروا عليه في موقف سيارات مجاور“.

وأفادت تقارير الشرطة بأن سينغ قتل زوجته شالينديرجيت كور (39 عامًا)، ووالديها أمارجيت كور (58 عامًا)، وبراميت كور (62 عامًا)، وعمتها هاكياكات سينغ باناج (59 عامًا)، بإطلاق الرصاص مرتين على رأس كل منهم.

يذكر أن سينغ وشالينديرجيت كانا متزوجين منذ 17 عامًا ولديهما 3 أطفال، وحتى الآن لم يتضح الدافع وراء الجريمة الشنيعة، ولكن لحسن الحظ لم يكن الأطفال في المنزل وقت الواقعة.