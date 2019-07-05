كويتية تتلقى ”علقة ساخنة“ من سيدة في الشارع

تعرضت مواطنة كويتية للاعتداء بالضرب من قبل سيدة أخرى، مجهولة الهوية، كانت تنتظرها في الشارع بعد أن أغلقت عليها مخرج موقف السيارات، لتلقنها ”علقة ساخنة“ وتصيبها بكدمات وسحجات.

وقال مصدر أمني إن ”مواطنة من مواليد 1997 قالت إنها دخلت الجمعية الرئيسية، ونظرًا لعدم وجود موقف وضعت سيارتها خلف سيارة أخرى، ولم تمكث في الجمعية سوى أقل من 5 دقائق“.

وأضاف: ”حينما خرجت وجدت صاحبة المركبة التي أغلقت عليها الطريق تعتدي عليها بالضرب، هذا، وقدمت المجني عليها بيانات المركبة التي كانت تستقلها المدعى عليها“ بحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وأكدت الضحية أن عددًا من شهود العيان رفضوا التدخل في الشجار، وتركوها تتعرض للضرب، مرجحة أن يكون تصرف الشهود خشية من قضية يمكن أن توجه إليهم متعلقة بتدخلهم في مشاجرة نسائية.

وكثفت الجهات الأمنية إجراءاتها لملاحقة السيدة التي ارتكتب واقعة الاعتداء على الأخرى وتحديدة هويتها وضبطها.