منع مسؤولين أردنيين من السفر والحجز على أموالهم‎

أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، قرارًا بحق كافة أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة الأردنية للتعمير والمساهمة المحدودة حيث منعتهم من السفر، كما وحجزت على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويسري القرار على فروعهم وزوجاتهم.

يأتي قرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد إتهام كافة أعضاء اللجنة التأسيسية في الشركة الأردنية للتعمير والمساهمة المحدودة بالتزوير في أوراق رسمية، بحسب موقع ”جفرا نيوز“ الأردني.

وأمر المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بإيقاف أحد أعضاء اللجنة التأسيسية في الشركة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، جنوب شرق العاصمة الأردنية عمّان.