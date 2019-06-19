خادمة آسيوية في الإمارات ترتكب جريمة قتل

أقدمت عاملة تنظيفات منزلية من جنسية آسيوية على قتل زميلتها في السكن طعنًا بالسكين وهي مخمورة، بسبب خلافات شخصية حدثت بينهما في سكن العاملات.

واستمعت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، إلى أقوال الشهود في القضية، حيث قالت الشاهدة الأولى التي تسكن في السكن نفسه، وهي زميلة المتهمة والمجني عليها، بأنها سمعت صوت مشاجرة ليلاً، فخرجت من غرفتها، وشاهدت المتهمة جالسة فوق المجني عليها وبيدها سكين.

وأضافت: ”كانت المجني عليها تنزف، وحاولت إبعاد المتهمة لكنها قامت بطعنها، ولم تتمكن من السيطرة عليها مع بقية زميلاتها، وبعدها حضر عمال الشركة، وقاموا بالسيطرة عليها، مشيرة إلى أن المتهمة كانت مخمورة“.

وأكدت الشاهدة الثانية أنها سمعت صوت مشاجرة، وخرجت من غرفتها، فوجدت المتهمة بيدها سكينان، واحدة صغيرة والأخرى كبيرة، وعليها آثار دماء، مشيرة إلى أنها لم تشاهد المتهمة وهي تطعن المجني عليها، لكنها خلال محاولتها تهدئتها، أقدمت على طعنها في الظهر والرأس من الخلف، ونقلت في إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت الشاهدة الثالثة أنها رأت المتهمة تطعن المجني عليها في صدرها، مشيرة إلى أن المتهمة كانت في حالة غير طبيعية تحت تأثير الخمر، وكانت تقدم على طعن أي زميلة تقترب منها، لافتة إلى تعرضها للطعن، وأنه تم علاجها.