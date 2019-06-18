يسطو على مصرف بحبة موز لسبب لا يصدق

استخدم بريطاني حبة موز للسطو على مصرف محلي، ثم قام بتسليم نفسه للشرطة، قائلًا بأنه قام بالسرقة لأنه يريد دخول السجن بعد طرده من منزله.

وحاول لورنس فوندرديل، سرقة مصرف ”ناشيون وايد“ في بداية الأمر، لكنه غير رأيه لأنه كان مكتظًا بالزبائن، وتوجه إلى مصرف ”باركليز“ في مدينة ”بورنماوث“ جنوب غرب بريطانيا، حيث وجه حبة الموز الملفوفة بقطعة قماش نحو عاملة الصندوق.

وأفادت صحيفة مترو البريطانية ان فوندرديل (50 سنة) أخبر العاملة أنه يحمل مسدسًا، فقامت بتسليمه نحو 1100 جنيه (1385 دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أن فونرديل توجه فورًا إلى مركز الشرطة في تلك المنطقة، وأخبرهم بأنه سطا على مصرف، إلا أنهم لم يصدقوه، فتوجه إلى مركز آخر يبعد حوالي ميلين، وأخبرهم بما فعل، وتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.

وذكرت الصحيفة أن القاضي حكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرًا، قائلًا: ”سطا على المصرف مستخدمًا حبة موز، وهو أمر مضحك بالطبع، لكن عاملة الصندوق لم تعرف ذلك، وتخيلوا ما كان سيحدث لو تم الرد عليه من قبل وحدة مسلحة“.

من جانبه قال مدير الشرطة اندي هيل: ”صحيح انه سلم نفسه وتم استرجاع النقود، لكن من المؤكد أنه كان حادثًا مزعجًا ومؤلمًا لعاملة الصندوق“.