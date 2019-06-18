بعد 23 عامًا من إجرائها عملية قيصرية.. امرأة تكتشف مقصًا جراحيًا داخل بطنها (صور)‎

اكتشفت امرأة روسية، مقصًا معدنيًا ظل داخل بطنها لمدة 23 عامًا بعد إجراء عملية قيصرية في أحد المستشفيات في روسيا .

وعانت إيزيتا غوبييفا، 62 عامًا، من الألم الحاد لمدة سنوات، وتم تشخيصها من قبل الأطباء بمشاكل الكبد ووصفوا لها المسكنات، حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت قد أجرت إيزيتا عملية قيصرية في عام 1996، وكان المشبك الجراحي- الذي يعتقد أن طوله ست بوصات على الأقل- داخلها منذ ذلك الحين.

وقالت غوبييفا، من منطقة شمال أوسيتيا، إنها أجرت الأشعة السينية لتحديد سبب الألم الشديد، وتبين وجود مقص في بطن المرأة.

ومن المقرر أن تزيل المرأة المشبك الجراحي ”المقص“ الذي يشبه المقص في عملية جراحية.

وأكدت وزارة الصحة في منطقة أوسيتيا الشمالية أنه تم إجراء تحقيق داخلي في الفضيحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الروسية إيرينا أباييفا: ”التحقيق جارٍ، الوزير يشرف شخصيًا على الوضع، وستلتزم السلطات بجميع الرسوم الطبية للعملية الجراحية، ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى غوبييفا تعويضًا ماليًا“.