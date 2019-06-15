بعد مرور شهرين على الحادث.. وفاة طفل سُرق من أحشاء أمه المقتولة

المصدر: ا ف ب

توفي الطفل يوفاني جادييل لوبيز، بعد مرور شهرين تقريبًا على قتل أمه على يد امرأتين، حيث هزت هذه الجريمة البشعة المجتمع في شيكاغو، وفق ما أعلنت جولي كونتريراس الناطقة باسم عائلة الضحية.

وكتبت كونتريراس على ”فيسبوك“: ”نعلمكم بحزن شديد وفاة الطفل يوفاني جادييل لوبيز الذي فارق الحياة بسبب إصابات خطيرة في الدماغ“.

وقد عثر على جثّة مارلن أوتشوا لوبيز (19 عامًا) بعد أربعة أسابيع تقريبًا من اختفاء أثرها. وبحسب السلطات، خُنقت الشابة بواسطة سلك.

وكانت المراهقة الحامل في شهرها التاسع قد استُدرجت إلى منزل في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل، بعد إيهامها بأنها ستتلقى أغراضًا مجانية لطفلها. وهي قد قتلت وانتزع الجنين من أحشائها، بحسب ما أفادت الشرطة.

ووجّه الاتهام في هذه القضية إلى كلاريسا فيغويروا (46 عامًا) وابنتها ديزيري (24 عامًا). واتّهم أيضًا في هذه القضية بيوتر بوباك (40 عامًا) شريك كلاريسا لأنه تستّر على الجريمة.

وبحسب مصادر من الشرطة، كانت الضحية على اتصال سابق بكلاريسا فيغويروا التي تواصلت معها عبر ”فيسبوك“ وزارت منزلها من قبل.

ولم تتّضح بعد دوافع الجريمة، لكن يرجّح أن تكون المرأتان قد أرادتا تربية الطفل.

وسيمثل المشتبه بهم الثلاثة أمام المحكمة في 26 حزيران/يونيو وسيحاكمون بجريمتي قتل الوالدة وطفلها، وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن الناطق باسم الشرطة أنطوني غولييلمي.