أسترالي يقر بالذنب في جريمة اغتصاب وقتل طالبة من عرب إسرائيل‎

المصدر: ا ف ب

أقر أسترالي عمره 20 عامًا بالذنب، اليوم الأربعاء، في جريمة اغتصاب وقتل طالبة من عرب إسرائيل في ملبورن، بهجوم أثار مخاوف إزاء مدى الحماية التي تتمتع بها النساء في ثاني أكبر المدن الأسترالية.

واغتصبت الشابة آية مصاروة (21 عامًا) وقتلت خلال عودتها إلى منزلها في ملبورن منتصف ليل الـ16 من كانون الثاني/يناير الماضي، وعثر مارة على جثتها بين شجيرات قرب محطة القطار.

وألقت الشرطة القبض على كودي هيرمان، ووجهت له الاتهام بارتكاب الجريمة بعد أيام على وقوعها.

وأقر هيرمان بالذنب بتهمتي الاغتصاب والقتل أمام المحكمة العليا بولاية فيكتوريا، ومن المقرر عقد جلسة الحكم مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأحدثت جريمة اغتصابها وقتلها صدمة لدى الأستراليين، وأثارت موجة حزن واستياء دفعت الآلاف للمشاركة في مسيرات وتجمعات تكريمًا لها.

وشهدت ملبورن في السنوات القليلة الماضية عددًا من الهجمات العنيفة ضد النساء؛ ما طرح تساؤلات عن مدى الحماية التي تتمتع بها النساء في الشوارع العامة في أستراليا، والجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز السلامة في المدن الكبرى.