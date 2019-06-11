صخور الكوكايين.. طريقة مبتكرة لتهريب طن من المخدرات (فيديو)

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 11 شخصًا لمحاولتهم تهريب طن من الكوكايين إلى إسبانيا، داخل شحنة صخور.

استخدمت عصابة من تجار المخدرات فكرة مبتكرة لتهريب الكوكايين إلى إسبانيا، ووضعته داخل شحنة صخور يبلغ وزنها 188 طنًا.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بعض الشحنة كان من الصخور الطبيعية، بينما كان البعض الآخر خليطًا اصطناعيًا يحتوي على أكياس ضخمة من المخدرات.

وفي الفيديو الذي نشرته السلطات، يمكن رؤية الضباط وهم يحطمون الأحجار بالمطارق للكشف عن المخدرات المخبأة بداخلها.

عثر الضباط على 785 من الأكياس التي يحتوي كل منها على حوالي كيلوغرام من الكوكايين، لتبلغ الكمية الاجمالية للمخدرات قرابة طن، كما اعتقلوا 11 من افراد العصابة المؤلفة من مواطنين كولومبيين وفنزويليين.

وقالت الشرطة الإسبانية إن العصابة تعمل على إدخال كميات كبيرة من الكوكايين إلى البلاد قبل توزيعها لاحقًا على بقية أوروبا.

وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، قال أحد المعلقين: ”أحضروا بعض السجناء لتكسير الأحجار“، وأيد آخر رأيه، وقال: ”عليكم استخدام السجناء للقيام بهذه الأعمال“.