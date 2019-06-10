أردني يطعن عائلة من جيرانه ويلوذ بالفرار

أقدم شخص على طعن 4 أشخاص من عائلة واحدة، يوم الاثنين، في محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة الأردنية عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي: ”أُسعف صباح هذا اليوم للمستشفى 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم للطعن من قبل شخص من جيرانهم دخل منزلهم في منطقة الجبل الأبيض بمحافظة الزرقاء وأقدم على طعنهم بوساطة أداة حادة ولاذ بالفرار“.

وأضاف السرطاوي في بيان، أن ”المصابين ما زالوا قيد العلاج وحالتهم بين السيئة والمتوسطة والحسنة“.

وأكد أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، والبحث جارٍ عن مرتكب الجريمة.