الأمن السعودي يوقف أحد مشاهير مواقع التواصل

ألقت شرطة مدينة جدة، القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بتهمة الاحتيال على متابعيه بمبالغ مالية بمن فيهم شاب معروف في المملكة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مدونون سعوديون ووسائل إعلام محلية إن شرطة المدينة الساحلية نجحت في الوصول إلى المتهم وتوقيفه، لتنتهي فصول القصة بعد نحو شهر على مطالب واسعة بملاحقته والقبض عليه.

وأوردت بعض الحسابات الإخبارية السعودية في موقع ”تويتر“، اسم المتهم ”كلوب محمد ناصر“، وقال البعض إنه متهم أيضاً بالإساءة للملك في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع ”سناب شات“.

وأشار الشاب السعودي عز بن علي، لكل تلك التفاصيل في القصة التي يعد أول من أخرجها للعلن الشهر الماضي عندما نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن تعرضه لعملية احتيال من صاحب حساب شهير في موقع ”سناب شات“.

وقال الشاب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة في تغريدات عن القصة، شكر فيها حساب ”الجيش الإلكتروني السعودي“ لدوره في الوصول للمتهم: ”الحمد لله والشكر يا رب إنه رجع حق ناس والله يعطيكم عافيه وما قصرتو ي #الجيش_الالكتروني مابي غير دعاكم أن الله يشفيني ويشفي كل مريض يارب“.

الحمد لله والشكر يا رب انه رجع حق ناس والله يعطيكم عافيه وما قصرتو ي #الجيش_الالكتروني مابي غير دعاكم انا الله يشفيني ويشفي كل مريض يارب ❤️ https://t.co/djSoAANrl9 pic.twitter.com/MyTpp1HVwB — صاحب الروح الجميلة♿️ (@i_3zou) June 6, 2019

وأضاف في تغريدة ثانية ”ياخي انت سرقتني وسكت وسرقت حق ناس ونسينا سالفه ونا والله مقهور لكن توصل انك تسب الملك لا وقف عند حدك وتمنى يتعاقب هذا الشخص مو عشان سرققني لأنه تمادى #مشهور_يسب_الملك #صاحب_الروح_الجميلة“.

ياخي انت سرقتني وسكت وسرقت حق ناس ونسينا سالفه ونا والله مقهور لكن توصل انك تسب الملك لا وقف عند حدك وتمنى يتعاقب هذا الشخص مو عشان سرققني لانه تمادى #مشهور_يسب_الملك #صاحب_الروح_الجميلة — صاحب الروح الجميلة♿️ (@i_3zou) June 5, 2019

ولم يصدر بيان من شرطة منطقة مكة المكرمة يؤكد التفاصيل المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية عن القصة، فيما لقيت أنباء القبض على المتهم المشهور إشادات واسعة من قبل المدونين السعوديين.

وأكد المشرفون على حساب ”الجيش الإلكتروني السعودي“ المعروف في موقع ”تويتر“ القبض على المتهم، ونشر الحساب تغريدة قال فيها ”تم القبض على المدعو كلوب / محمد ناصر شكراً لرجال الأمن الأبطال هذا مصير أي شخص يتجرأ ويتطاول على مليكنا وينصب على العالم بدولة الحزم والعزم“.

تم القبض على المدعو كلوب / محمد ناصر

شكراً لرجال الأمن الابطال

هذا مصير اي شخص يتجرأ ويتطاول على مليكنا وينصب على العالم بدولة الحزم والعزم#الجيش_الالكتروني — الجيش الألكتروني السعودي ???????? (@NnNnNn) June 5, 2019

ونشر مغردون سعوديون مقطع فيديو لشاب قالوا إنه المتهم، واسمه الكامل محمد ناصر جزاء الخنفري القحطاني، وهو من مواليد العام 1988.

#مشهور_يسب_الملك

-ماذا ترتجي من شخص >يلـقب نفسه كلوبي

(اكرمكم الله الشخص هذا اسمه كلوبي ويدلع نفسه باسم كلب والكلب نجس) ويغلط ويتطاول + ويسرق من هم من ذو الاحتياجات الخاصة وغيرهم آلاف مع دلايل موجودة وتم رفع عليه بلاغ بأكثر من مره????. pic.twitter.com/LsPdJ5DBrN — D.XR???????????? (@Mr1xr) June 3, 2019

وكان الشاب عز بن علي قد استقطب تعاطفاً واسعاً عندما ظهر في مقطع فيديو أوائل الشهر الماضي قال فيه إن تعرض للنصب من ذلك المشهور بمبلغ ألف ريال، وأن آخرين مثله وقعوا ضحايا للشخص الذي يتابعون حسابه في موقع ”سناب شات“.

وقال وسائل إعلام محلية إن المشهور قام بتزوير وثائق وإيصالات تحويلات مالية للإيقاع بضحاياه وإقناعهم بتحويل مبالغ مالية له مقابل أن يساعدهم في امتلاك حساب ”باي بال“ وهو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مختلفة.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، فجر الجمعة، إن المتهم عليه إيقاف خدمات من جهات عدة، وما زالت التحقيقات جارية معه تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.