القضاء الأمريكي يتهم طبيبًا بقتل 25 مريضًا وصف لهم جرعات زائدة من الفنتانيل‎

المصدر: ا ف ب

وجه القضاء الأمريكي الاتهام رسميًّا إلى طبيب بقتل 25 مريضًا كانوا في حالة خطرة بالمستشفى، إثر وصفه لهم جرعات قاتلة من مادة الفنتانيل الأفيونية القوية جدًّا.

وقال رون أوبرين المدعي العام في منطقة فرانكلين في أوهايو، في مؤتمر صحافي: ”أنا مدّعٍ منذ 22 عامًا ولم أشهد يومًا على توجيه 25 تهمة رئيسة بالقتل لشخص ما“.

وامتدّت أفعال وليام هاسل على أربع سنوات، عندما كان يزاول مهامه في مستشفى ماونت كارمل هيلث سيستم، في كولومبوس عاصمة الولاية الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة.

وقد تمحورت التحقيقات على وصفات فنتانيل لـ 25 مريضًا بواقع 500 ميكروغرام أو أكثر، وفق المدعي العام.

وفي المجموع، طالت أفعال الطبيب الذي لم تتّضح بعد دوافعه، حوالي 35 مريضًا في نهاية حياتهم أو في حالة خطرة من المرض كانت حظوظ بقائهم على قيد الحياة ضئيلة.

وقال وكيل الدفاع ريتشارد بلايك، لمحطة ”دبليو سي ام اتش“ المحلية: ”ليست القضية جريمة قتل“.

وعلّق وليام هاسل من مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وأقيل من منصبه بعد فترة وجيزة، حسب ما أوضحت إدارة المستشفى.

وسلّم هاسل نفسه للشرطة ومثل أمام القضاء، وقد تتراوح عقوبته عن كلّ جريمة ارتكبها بين السجن 15 عامًا والسجن مدى الحياة.