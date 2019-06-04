براءة أردني من قتل مطلقة رغم تطابق دمه مع عينات في مسرح الجريمة

قررت محكمة بالأردن، منح البراءة لشاب متهم بقتل فتاة مطلقة رغم تطابق عينات من دمه مع عينات الدم الموجودة في مسرح الجريمة.

واتهم ذلك الشاب بعد سنوات من القبض على شقيق الفتاة الضحية، والذي اعترف بقتلها في التحقيقات، بحسب ما أفاد به موقع ”الكون نيوز“ الأردني.

وأحيل المتهم المحكوم ببراءته مؤخرًا، للمحاكمة – حينها – بسبب تطابق عينات دمه مع عينات الدم الموجودة في مسرح الجريمة، وفق تقرير المختبر الجنائي.

وبررت المحكمة قرارها ببراءة المتهم بأن الأدلة الموجودة لدى المحكمة لم تكن كافية لإدانة المتهم لاعتراف شقيقها بالجريمة، وكون تطابق عينات الدم في مسرح الجريمة لا يعد إسنادًا للتهمة.