أردني يتحايل على الشرطة للإفلات من المخالفات

تفاجأ أردني بتسجيل مخالفة مرورية على سيارته بعد رصد سرعته الزائدة على طريق عام في محافظة ”مأدبا“ خاصة وأنه لم يقم بزيارة تلك المنطقة أبدًا.

وبمراجعته الجهات الأمنية المسؤولة، اكتشفت شرطة المرور بأن أحد الأشخاص يقوم بالتحايل على الشرطة للهرب من المخالفات باستخدام لوحة سيارته.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الشخص المتحايل قام بتغيير أرقام لوحة السيارة التي يقودها لتشابه أرقام لوحة الشخص المشتكي الذي سجلت المخالفة ضده بسبب تشابه الأرقام.

وأرسلت إدارة السير تعميمًا، للبحث عن صاحب المركبة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بحسب الإعلام الأردني.