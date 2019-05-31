المغرب.. متهمون بقتل سائحتين يعترفون بجريمتهم ويكشفون تفاصيل مروعة

اعترف المتهمون في قتل سائحتين أجنبيتين في المغرب، أواخر العام الماضي، بالتهم المنسوبة إليهم، في ثالث أشواط المحاكمة أمام محكمة الإرهاب بمدينة سلا المغربية.

وأقر المتهمون وهم 3 شبان مغاربة، من بين 24 متابعًا في القضية، بمجموعة التهم الموجهة إليهم من قبل القضاء المغربي، ومن بينها قتل سائحتين أجنبيتين دنماركية ونرويجية في منطقة إمليل بضواحي مدينة مراكش.

واعترف المواطن السويسري المتابع في القضية، بضلوعه في التخطيط للجريمة، فيما كشف متابعان آخران تفاصيل مرعبة عن الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي والعالمي، حيث قالا إنهما ”قاما بضرب وتعنيف ونحر السائحتين وفصلا رأسيها، كما خططا برفقة متهمين آخرين لصنع قنابل وإعداد سموم لاستهداف السياح الأجانب“.

وأضافا أنهما ”خططا كذلك لاستهداف معبد يهودي ومسيحي وفنادق بمدنية مراكش، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات دهس في الشارع العام“.

وشهدت جلسة الخميس حضور ممثل للدولة المغربية لأول مرة بعد قرار القاضي اعتبار الأخيرة طرفًا في المحاكمة بطلب من دفاع الضحايا.