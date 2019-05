العثور على شاب أردني مشنوقًا في ظروف غامضة

View this post on Instagram

كشفت #الشرطة الأردنية، مساء اليوم الأحد، عن عثورها على شاب مشنوقًا داخل منزله بمحافظة #الزرقاء في الأردن، في ملابسات غامضة. وبحسب وسائل إعلامية أردنية، نقلًا عن مصدر أمني، فإن الشرطة عندما وصلت المنزل ظهر اليوم، وجدت الشاب البالغ من العمر 28 عامًا متوفى، وكان معلقًا بوساطة حبل ملفوف حول رقبته، حيث رُبط الحبل وتم تثبيته بمروحة سقف المنزل، وذلك وفق وكالة ”#سرايا“ الأردنية. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا بالحادث، مبينة أنها حولت جثة الشاب الذي لم يكشف عن هويته، إلى فحص الطب الشرعي، لمعرفة سبب وفاته، وما إذا كان انتحارًا أو جناية. #إرم_نيوز #الأردن #jordan #غرائب #عجائب #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #أخبار #منوعات #trends #دموع #photo #Explor #جرائم #جريمة #حوادث #قتل #شنق #انتحار