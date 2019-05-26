السجن 30 عامًا لقاصرين بتهمة خطف طفلة في أفغانستان وقتلها‎

المصدر: ا ف ب

حكمت محكمة في كابول، اليوم الأحد، على قاصرَين بالسجن 30 عامًا إثر إدانتهما بخطف طفلة في سن السادسة وقتلها في آذار/مارس الماضي.

وقد خُطفت الطفلة مهسا أحمد في أحد شوارع العاصمة الأفغانية، قبل أن يقتلها خاطفوها، إثر عدم دفع والديها فدية قدرها 300 ألف دولار.

وقد سارعت الشرطة إلى توقيف قاصرَين، ونشرت تسجيلًا مصوّرًا، أقرا فيه بأنهما خطفا الطفلة مهسا على دراجة نارية واقتاداها إلى منزل قبل أن يقتلاها خنقًا.

وإثر المحاكمة التي عرضت عبر التلفزيون، حكمت المحكمة على القاصرين اللذين لم تكشف سنهما، بالسجن 30 عامًا.

وقال والد الضحية قبل الحكم إنه يأمل في أن يتم إنزال ”العقوبة الأشد“ في حق قتلة ابنته و“أن يكون مصيرهم الإعدام شنقًا“.

ويسمح الدستور الأفغاني بالإعدام شنقًا، غير أن المحكمة اعتبرت أن تنفيذ هذا الحكم غير ممكن لكون الشخصين المدانين بالجريمة قاصرين.

ويضاف قتل مهسا، إلى قائمة طويلة من جرائم القتل والخطف والابتزاز، التي تبدو الشرطة عاجزة عن التصدي لها في ظل انشغال السلطات في محاربة متمردي طالبان وتنظيم داعش.