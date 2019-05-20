ضبط كويتي مطلوب للسجن بتهمة الإساءة لدولة صديقة

قبضت سلطات الأمن في الكويت، على مواطن كويتي مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى إحدى الدول الصديقة.

وضبطت الأجهزة الأمنية المواطن بعد دعوى رفعتها سفارة الدولة الصديقة في الكويت على خلفية تغريدات عبر ”تويتر“ وصفت بالمسيئة، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتشهد المحاكم الكويتية بشكل دائم قضايا ضد مواطنين بسبب دعاوى تتعلق بتغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تتسبب بإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة لتطرقهم إلى الأديان والطوائف والدول الأخرى.

وكانت الكويت قد تعرّضت سابقًا لانتقادات من قبل منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي ”يخالف المعاهدات الدولية التي اعترفت بها الكويت“.

ورغم أحكام السجن التي تفرضها الكويت على النشطاء في ”قضايا الرأي“ والتي تقيد حرية التعبير، تعد الكويت من الدول العربية المتقدمة في حرية التعبير والديمقراطية التي كفلها الدستور، الذي أكد أن ”حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما“، وفقًا لتقارير محلية.