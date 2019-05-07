فوضى وشغب بمنطقة شفا بدران في الأردن (فيديو وصور)

تعيش منطقة شفا بدران شمال العاصمة الأردنية عمّان حالة من الفوضى والشغب، بعد جريمة قتل شاب، وقعت مساء الاثنين الماضي.

واحتجاجا على مقتل الشاب عمَد غاضبون إلى إحراق منازل في المنطقة، ما أدى إلى مقتل شاب آخر، ما أثار فوضى عارمة، استدعى من الأمن الأردني إرسال تعزيزات أمنية لإيقاف الشغب والفوضى.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور شبانا غاضبين، يحرقون الشوراع في شفا بدران، في تعبير قوي عن الغضب على ما حدث لزميلهم.

يذكر أن الشرطة الأردنية ألقت القبض على قاتل الشاب بعيار ناريّ، فور ارتكاب جريمته، إلا أن حنق السكان امتد إلى باقي الأحياء في منطقة شفا بدران، حتى خرجت الأمور عن السيطرة، وتدخل الأمن لإرجاء الحياة إلى طبيعتها.