الأردن يحبط تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافر من أمريكا الجنوبية

أحبطت السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي، يوم الأربعاء، محاولة مسافر من أمريكا الجنوبية تهريب الكوكايين، داخل أحشائه، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنّ "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قَدِم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق".

وأضاف السرطاوي في بيان وصل "إرم نيوز" نسخه منه أنه تكونت لدى المحققين، مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه.

وأشار إلى أنه "جرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير(أكبر المستشفيات الحكومية) وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده".

وبين أن المسافر "اعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه".

وتمت بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده، تبين أنها تحتوي على 1.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه، وفق بيان الأمن العام.