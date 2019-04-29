اعتقال مشتبه به في قتل 7 أفراد بولاية تنيسي الأمريكية

قالت السلطات المحلية في ولاية تنيسي الأمريكية، يوم الأحد، إن الشرطة أطلقت النار على مشتبه به في قتل 7 أشخاص في تنيسي وألقت القبض عليه بعد ساعات من المطاردة التي نتجت عن اكتشاف جثث في منزلين منفصلين.

وقال مكتب تحقيقات تنيسي في بيان إن مايكل كمينز (25 عامًا) يقبع في السجن‭‭ ‬‬بعدما عانى من إصابات غير مميتة خلال اعتقاله مساء السبت.

وبدأ البحث مساء يوم السبت بعدما تلقت الشرطة اتصالًا طارئًا عن وجود 4 جثث في منزل بمقاطعة سمنر على بعد قرابة 40 كيلومترًا إلى شمال شرق ناشفيل على الحدود مع كنتاكي.

وقال المكتب إنه تم العثور على الجثة الخامسة في منزل قريب وحصلت الشرطة على معلومات تشير إلى أن كمينز هو المشتبه به الرئيسي في الحالتين.

وقال المكتب إن المحققين عثروا على جثتين أخريين في موقع الجريمة الأول يوم الأحد.

وأضاف البيان ”يجعل هذا العدد الإجمالي للقتلى 7 إضافة إلى شخص مصاب في حالة حرجة. وما زالت الجهود المبذولة للتعرف على الضحايا مستمرة في الوقت الراهن“.