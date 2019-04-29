ممرض يعتدي على مريض كويتي عاجز في المستشفى

أقدم ممرض هندي الجنسية في دولة الكويت على الاعتداء على مواطن عاجز ومصاب بجلطة دماغية، قبل أن تتم إحالته إلى السجن المركزي، لحين عرضه على القضاء.

وقال مصدر أمني إن ”مواطنة تسكن في منطقة العدان تقدمت بشكوى إلى المخفر، أفادت فيها بأن زوجها العاجز، والمصاب بجلطة دماغية منذ أربع سنوات، ولا يدرك تصرفات ما حوله، تعرض لعملية اعتداء من قبل ممرض يُفترض به أن يكون رحيمًا، إلا أنه فعل خلاف ذلك، بتجاوزه بحقه واعتدائه عليه بالضرب، مستغلًّا أنه لا يعي ما يحدث حوله“.

وأضاف أن ”المواطنة الشاكية أفادت بأن الممرض المعتدي من الجنسية الهندية وأدلت ببياناته، وعليه سُجلت بحقه قضية حملت مسمى إهمال في رعاية عاجز، واعتداء بالضرب، أحيلت إلى رجال المباحث، وصدرت أوامر بضبطه وإحضاره، حسب صحيفة ”الرأي“ الكويتية.

وأفاد المصدر بأن“المباحثيين تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم خلال ساعات، واقتيد إلى التحقيق، إذ أقر بالتهمة المنسوبة إليه، وفي ضوء اعترافاته قررت جهات التحقيق إحالته إلى السجن المركزي، على ذمة القضية المسجلة بحقه، لحين عرضه على القضاء ليأخذ القانون مجراه“.