فيديو يظهر محاولة خطف طفلة في السعودية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر محاولة سيدة منقبة خطف طفلة صغيرة في غفلة من والدتها.

ويظهر في المقطع، الذي أفاد ناشطون بأنه في السعودية، ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة ما ورد فيه، سيدة في أحد محلات الملابس وقد سحبت تدريجيًا طفلة من قرب والدتها.

وحاولت السيدة تلك، كما بدا في المقطع، إبعاد الطفلة عن والدتها التي كانت منشغلة على ما يبدو بالتبضع، وعمدت إلى محاولة إخفائها بين الملابس، قبل أن تنتبه لها والدتها وتفر هاربة من المحل.

وقال المغرد خالد عبدالعزيز، الذي نشر الفيديو معلقًا عليه: “ كانت تبي تخطف الطفلة ولكن ربي ستر، كيف الحين راح نعرف هالمجرمة خصوصًا أن مثل هذي مستحيل توقف عند هالحد ، يا أزواج وزوجات انتبهوا على عيالكم ترا التسوق ماهو طاير“.

كانت تبي تخطف الطفلة ولكن ربي ستر ، كيف الحين راح نعرف هالمجرمة خصوصا ان مثل هذي مستحيل توقف عند هالحد ، ي ازواج و زوجات انتبهوا على عيالكم ترا التسوق ماهو طاير . pic.twitter.com/ksKkhZfQWM — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) April 23, 2019

مغردة باسم ”الهنوف“ علقت على الواقعة قائلة: ”مشكله إن فعلًا الأمهات وقت السوق ينسون عقولهم هذي تقدر تمسكها وتروح بسرعة، بس الله يكفينا الشر الحمدلله على سلامة البنت“.

مشكله ان فعلاً الامهات وقت السوق ينسون عقولهم هذي تقدر تمسكها وتروح بسرعه بس الله يكفينا الشر الحمدلله على سلامه البنت — ALhanouf (@Alhanoof210) April 23, 2019

المغرد محمد الدوسري قال: ”المفروض يلزمون أصحاب المجمعات التجارية بتوظيف مسؤولي كاميرات مراقبة وقت ما يكون المول فاتح يجلسون ويراقبون الكاميرات نفس نظام المرور بالضبط .. التجار فيه حاجات المفروض يسوونها أكثر من إنهم يلهفون فلوس وبس وهذي شغلة الدولة تلزمهم بالأمور هذي“.