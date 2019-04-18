الكويت تقضي بسجن ضابط وستة وافدين بقضية اختلاسات جمعية الشرطة

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، بسجن عقيد في وزارة الداخلية لمدة 15 عامًا، وستة موظفين وافدين بين سبعة إلى عشرة أعوام في قضية اختلاسات جمعية الشرطة.

وتضمن حكم المحكمة براءة متهم واحد في القضية وإلغاء حكم سجنه الصادر في وقت سابق، إضافة إلى تغريم جميع المتهمين مبلغ مليون و68 ألف دينار، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حكمًا بسجن الضابط (عقيد) لمدة 15 عامًا، إضافة إلى سجن سبعة وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية ما بين سبعة إلى عشرة أعوام، وتغريم جميع المتهمين مليونًا و68 ألف دينار.

ويعود تاريخ القضية إلى قرابة عام ونصف العام، حيث أحالت وزارة الداخلية آنذاك المتهمين إلى النيابة للتحقيق؛ بعد الكشف عن اختلاسات في الجمعية بلغت نحو مليون دينار، وتقصي إدارة المباحث الجنائية للقضية لكشف تفاصيلها، والذي استمر عشرة أشهر.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتورطين في نهب المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.