بعد ضرب امرأة خلالها.. الكشف عن بعض تفاصيل ”مشاجرة طريق الملك عبدالعزيز“ في جدة (فيديو)

كشفت وسائل إعلام محلية، عن بعض تفاصيل مشاجرة طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، والتي أثارت غضبًا واسعًا بعد أن شهدت تعرض امرأة للضرب على يد شاب، بحسب مقطع فيديو متداول وثق ما حدث.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية عن مصدر أمني لم تسمه قوله إن أطراف المشاجرة الأربعة، وهم 3 رجال وامرأة، راجعوا أحد مراكز الشرطة لتقييد محضر بما جرى معهم.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة فتحت تحقيقًا في المشاجرة مع أطرافها، دون أن تتضح تفاصيل أكثر عن هوية المتشاجرين ودوافع تشاجرهم.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أمس الأربعاء، أثار موجة غضب بعدما ظهر فيه مشاجرة بين شابين من جهة وامرأة ورجل من جهة أخرى.

وساهمت أنباء عن كون الرجل المرافق للمرأة مسن، في زيادة الانتقادات ضد الشابين لقيامهم بالتشاجر مع امرأة ومرافق مسن لها، بجانب انتقاد تصوير المشاجرة ونشرها بدلًا من التوقف وتفريق طرفيها.

ويظهر في الفيديو بالفعل شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع الرجل الذي قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.

جالس احاول احلل سبب المضاربة عجزت القى تفسير تضرب رجل كبير بالسن و امراة كبيرة

هذا طريق الملك بجدة اليوم#عوده_الاداريين_والاداريات pic.twitter.com/KAjxWRpRME — نايف الفهد ℹ (@Na_iF_10) ١٧ أبريل ٢٠١٩

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد المزاعم المتداولة عن المشاجرة، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.