تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز سعودي لكويتي بصور إباحية

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت بحبس سعودي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، لابتزازه مواطنًا أوهمه بأنه فتاة وفبرك صورًا إباحية له عبر برنامج التواصل Kik.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن شابًا تقدم بشكوى إلى الجهات الأمنية، أفاد فيها بقيام شخص مجهول بفبركة صور إباحية ومخلة بالآداب العامة، وأنه تواصل معه عبر أحد المواقع، وطلب منه مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشر صوره وإرسالها إلى عائلته التي تتابعه عبر البرنامج.

وتم نصب كمين للمتهم من قبل رجال الأمن، حيث طلبوا من المجني عليه إيهامه بالموافقة على طلبه وتحديد مكان وموعد تسلم المبلغ المالي، وما أن حضر حتى تبين أنه شاب سعودي انتحل شخصية فتاة عبر التطبيق، وتم تسجيل قضية ضده وإحالته إلى المحاكمة.