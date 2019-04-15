محامٍ سوداني يقاضي إمام مسجد أزعجه بحلقات التلاوة

تنظر محكمة النظام العام في السودان في قضية اتهام محامٍ لإمام مسجد بالإزعاج، بسبب حلقات التلاوة التي يقيمها بالميكروفون.

ووفق موقع ”النيلين“ المحلي، فإن الشرطة أوقفت الإمام بناء على تلقيها شكوى من محامٍ بتعرضه للإزعاج وتضرره من صوت الميكروفون أثناء حلقات التلاوة التي تقام في مسجد قرب منزله بالشعبية.

وقال شاهد في القضية – وهو مهندس ميكروفونات – إن ”الميكروفون جهاز حساس لا يمكن التحكم فيه إلا عن طريق خبراء مختصين في العمل“.

ولفت إلى أنه يقوم بصورة دورية بصيانة ميكروفون المسجد وضبطه، مبينًا أن سعة الصوت يتم تحديدها بحسب حجم المنطقة وكثافة السكان.

وتم تحديد جلسة أخرى لإيداع المرافعات.