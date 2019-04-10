لصناعة فيديو ”مضحك“.. رجلان يقتلان آخر بإلقائه في نهر (فيديو)

تسبب رجلان أوكرانيان بمقتل آخر بعد دفعه من أعلى جسر، من أجل تصوير فيديو ”مضحك“ ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو رجلًا في الـ 48 عامًا من عمره، وهو يحاول التشبث بسور الجسر فوق نهر دنيبرو في أوكرانيا، ولكن دون جدوى، حيث دفعه الرجلان إلى الماء.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، دفع رجلان في العشرينيات من عمرهما، الضحية من ارتفاع 3 أمتار إلى الماء، حيث لم يتمكن من السباحة إلى بر الأمان، ومات.

وأثارت الواقعة غضب السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلى أن تصوير مقاطع فيديو قاسية ونشرها على الإنترنت، من أجل الحصول على الكثير من الإعجابات، أصبحت ظاهرة منتشرة جدًا بشكل مخيف.

وقال الشرطي فياتشيسلاف إبروسكين، في بيان:“توصلت شرطة دنيبرو إلى اثنين من الأوغاد، من مواليد 1993 و1996، واحتجزتهما، بعد دفعهما لشخص غريب في النهر من أجل تصوير فيديو باستخدام الهاتف، لقد قُتل الرجل“.

وكشفت التقارير أن الواقعة حدثت في مطعم بوبلافوك النهري في مدينة دنيبرو، إضافة إلى ذلك قال أحد شهود العيان: إن الرجلين دخلا في مشادة مع الضحية قبل دفعه في النهر.

وحتى الآن لم يُكشف عن هوية أي من الضحية والمتهمين، كما تمكنت الشرطة من العثور على جثة الضحية الذي كشفت التقارير تعرضه للضرب قبل دفعه من الجسر.