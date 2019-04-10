سائق ”أوبر“ يوصل الركاب إلى المطار ثم يعود لسرقة منازلهم

ألقت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على سائق يعمل لدى شركة ”أوبر“، بعدما تبين أنه يقوم بنقل الركاب إلى المطار، ثم يعود إلى منازلهم ويقتحمها بهدف السرقة.

وتم القبض على الرجل بعد اقتحامه منزلًا آخر وسرقته، على بعد بضعة مبانٍ من المنزل الذي انطلق جهاز الإنذار فيه.

وقال صاحب المنزل المسروق، إن ”منزله تعرض لفوضى شاملة، وحركت كل قطعة من الأثاث، وفتحت الخزائن، ونهبت حقائب تحوي أغراضًا ثمينة“.

واعتقلت الشرطة جاكي جوردون ويلسون (38 عامًا)، وتبين أنه يعمل سائقًا لدى ”أوبر“، وذلك بعد التعرف عليه من خلال ما أظهرته كاميرات المراقبة للمنازل التي تعرضت للسطو.

واتهم ويلسون بالسطو من الدرجة الأولى، ومحاولة السطو من الدرجة الأولى، ومقاومة الاعتقال.