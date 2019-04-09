بعد أيام فقط من الزفاف.. عربية بالإمارات تخلع زوجها الإيراني لشدة بخله

قررت سيدة عربية في دولة الإمارات إنهاء زواجها، الذي لم يدم سوى 3 أسابيع فقط، بعد اكتشافها ”بخل“ زوجها الشديد.

وتقدمت بدعوى ”خلع“، أمام دائرة الأحوال الشخصية في العاصمة أبوظبي، ضد زوجها وهو إيراني الجنسية، وذلك خلال شهر العسل وبعد مرور 3 أسابيع فقط على زواجهما، مطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها؛ لكون الزوج بخيلًا ولم ينفق عليها درهمًا واحدًا، حسب الإمارات اليوم.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أنها هي من يقوم بالإنفاق على المنزل ودفع أجرته، وكل رسوم الخدمات المرتبطة به من كهرباء ومأكل ومشرب وجميع الالتزامات الواجبة على الزوج، مؤكدة أنها على استعداد للتنازل عن جميع حقوقها الشرعية في عقد الزواج، ودفع مبالغ إضافية أيضًا مقابل التخلص من الزوج البخيل.

وقال محامي السيدة، إن موكلته تزوجت من زوجها الذي يصغرها بـ13 عامًا، ومنذ اليوم الأول من زواجهما، طلب الزوج منها تسجيل عقد الإيجار ورسوم فواتير الإنترنت والماء والكهرباء باسمها، مدَّعيًا على خلاف الحقيقة ضياع أوراقه الثبوتية بعد عقد قرانهما، وزاعمًا أنه سيعمل على استخراج أوراق جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد المحامي أن الزوجة هي مَن قام بشراء أثاث المنزل، وكل المقتنيات الأخرى، من مالها الخاص، دون أن يسهم الزوج بأي مبلغ في عملية التجهيز، مبينًا أن الزوج يرفض الإنفاق على زوجته، كما أنه هجر منزل الزوجية؛ ما ألحق بها الضرر، مطالبًا بتطليق موكلته ”خلعًا“ طلقة بائنة.