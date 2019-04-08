وفاة فتاة عربية أثناء ممارستها ”الرذيلة“ مع خطيبها بمنزله

شهدت محافظة القليوبية بمنطقة شبرا الخيمة في مصر، حادثًا غريبًا بوفاة فتاة أثناء إقامتها علاقة غير شرعية مع خطيبها بمسكنه، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتلقت مديرية أمن القليوبية اليوم الاثنين، إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة من شقة بمنطقتهم، فانتقل رجال الأمن لموقع الواقعة وعثروا على جثة فتاة داخل منزل بنطاق دائرة القسم.

وبالفحص تبين أن المسكن ملك شاب يدعى ”محمود. ش“، 27 سنه قهوجي، وأن خطيبته المتوفاه تدعى ”ريهام. م“، وبسؤاله أقر بأنها توفيت أثناء إقامتهما علاقة غير شرعية، ولكنه احتفظ بالجثة داخل منزله خوفًا من افتضاح أمره.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة للتحقيق.