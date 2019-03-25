طفل سعودي ينتحر لغياب التفاعل مع مقاطعه على يوتيوب

تمكنت النيابة العامة في تحقيقاتها في المملكة العربية السعودية من فك غموض واقعة انتحار طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، في منطقة الباحة، عبر ربط سلك شاحن جوال حول رقبته.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن التحقيقات كشفت أن الطفل كان هاويًا للألعاب الإلكترونية، ويتابع موقع ”يوتيوب“ بشكل مكثف ويشارك فيه.

وبعد فحص مقتنيات الطفل الإلكترونية وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن الطفل، وفي يوم انتحاره، تحدث عبر 3 مقاطع فيديو من خلال ”يوتيوب“، عن قصص للجن والأماكن المهجورة، كما تم اكتشاف 3 مقاطع فيديو أخرى محذوفة، تحدث فيها عن المواضيع ذاتها.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر عدلي أن الطفل كان مستعجلًا الشهرة، حيث شعر بالخيبة بعد نشره فيديو عن عالم الجن لم يلقَ من الإعجاب والتفاعل ما يرضيه، ثم حاول في مقطع فيديو آخر حيث أظهر فيه شخصه، أملًا في الحصول على عدد أكبر من الإعجابات والتعليقات، لكنه فشل مجددًا، فقام بعد عودته من المدرسة بربط عنقه بحبل توصيلة كهرباء، وشنق نفسه، ولم تعلم والدته بهذا إلا بعد مفارقته الحياة.

كما عثرت النيابة العامة على لعبة ”بوبجي“ ضمن المقتنيات الإلكترونية للطفل، فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الطفل توفي ”منتحرًا“ نتيجة الشنق.

يذكر أن عدة حوادث انتحار أطفال انتشرت مؤخرًا في المملكة، كان من أبرز أسبابها الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها لعبة ”الحوت الأزرق“.

ودفعت حوادث انتحار الأطفال إلى إعلان هيئة الإعلام المرئي والمسموع في وقت سابق قائمة من 47 لعبة تم حظرها.