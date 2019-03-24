ما حقيقة سرقة أعضاء الكويتي خالد الريش بعد قتله في مصر؟ ‎

علق مصدر دبلوماسي في السفارة الكويتية بالعاصمة المصرية القاهرة على الأنباء التي راجت مؤخرًا بسرقة أعضاء من جسد المواطن الكويتي خالد الريش الذي قتل قبل أسبوعين في مصر، معتبرًا أن ما يشاع ”مزاعم وغير منطقية بالمرة“.

ونفى المسؤول الدبلوماسي في تصريح له أوردته صحيفة ”الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن تكون أعضاء القتيل الكويتي قد سرقت نظرًا لأن الضحية مسن وأعضاؤه لا تمكن الاستفادة منها، على حد تعبيره.

وقال: ”كما هو معروف فإن المجني عليه، رحمه الله، تجاوز من العمر 80 عامًا وهذا يعني أن معظم أعضائه لا يمكن الاستفادة منها نظرًا للتقدم في العمر“.

وأضاف: ”يمكن أن نجزم أن ذلك غير حقيقي وذلك من خلال متابعتنا كسفارة كويتية داخل جمهورية مصر للقضية منذ وقوعها، وكذلك متابعتنا لجثة المجني عليه حتى مغادرتها إلى أرض الوطن“.