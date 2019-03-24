بالقطع.. مغربي يتعرض لعقاب شديد بسبب تحرشه بسيدة متزوجة

اعتقلت الشرطة المغربية زوجين بمدينة طنجة، بعد إقدامهما على قطع العضو الذكري لشاب في العشرين، عقابا على تحرشه بالزوجة.

وحسب موقع ”الأول“ المغربي، أقدم الشاب العشريني على التحرش بالمرأة أمام بيتها، فأمسك به الزوج بمساعدة زوجته، واحتجزاه ، ثم نفذا عقابهما الشديد.

وتدخل الجيران ونقلوه إلى المستشفى، حيث يرقد حاليا في حالة حرجة، إذ أصيب بجروج بليغة ونزيف حاد تسبب في إغمائه، فيما تجري السلطات تحقيقاتها مع الزوجين المعتقلين.