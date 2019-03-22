الكويت ترسل وفدًا أمنيًا إلى مصر للمشاركة بالتحقيقات في قضية مقتل خالد الريش

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عن إرسال وفد أمني متكامل إلى مصر؛ للمشاركة في التحقيقات بجريمة قتل المواطن خالد الريش (80 عامًا) على يد خادمته و6 من أقاربها، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“.

وأكد الجارالله في بيان صحفي لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، مواصلة الوزارة الالتزام بمتابعة الحادث الذي راح ضحيته الريش في مصر، يوم 13 مارس الجاري.

وذكر البيان أن الخارجية الكويتية تابعت منذ تلقيها نبأ حادث مقتل الرجل المسن مع السلطات المصرية، عبر سفارتها في القاهرة، تطورات الوضع.

وأضاف أن السفارة شاركت في التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية، إلى أن تمكنت هذه السلطات من سرعة إلقاء القبض على الجناة، وباشرت بعد ذلك بإجراءات فحص الجثة؛ تمهيدًا لتقديم تقرير الطب الشرعي والذي تسلمته السفارة، صباح اليوم الجمعة.

وطالب الجارالله السلطات القضائية المصرية، ”بإيقاع أقصى درجات القصاص ‏العادل والرادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي الشنيع؛ حتى يتحقق الأمن والاطمئنان لمن يقيم أو ينوي زيارة مصر“.