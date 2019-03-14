أصيبت بنوبة خرف.. فقتلت زوجها طعنًا‎

قتلت عجوز بريطانية عمرها 83 عامًا زوجها بطعنه بسكين مطبخ؛ بعد إصابتها بنوبة خرف، رغم أنهما كانا يحبان بعضهما ولم تكن هناك أية مشاكل بينهما.

واعترفت مارجوري جريسون بقتلها زوجها ”الان“ (85 عامًا)، في منزلهما بمدينة شفيلد وسط شمال بريطانيا، لكنها ادعت بأنها لم تكن تعرف ماذا تفعل.

وذكرت صحيفة مترو، اليوم الخميس، أن الادعاء وافق على تقليل التهمة من جريمة قتل متعمدة إلى قتل غير متعمد، بعد تلقيه تقريرًا طبيًا يفيد بأنها تعاني من الخرف.

وقال القاضي، إنه سيصدر حكمًا على المتهمة في 12 الشهر المقبل، وأبلغها أنه سينظر في احتمال الإفراج عنها فورًا بانتظار صدور الحكم.

من جانبهم، أفادت أسرة المتهمة وزوجها، بأنهما كانا يحبان بعضهما البعض كثيرًا، وكانا يكرهان العنف، وأن ما حدث ”لا يمكن تصديقه أو تفسيره“.