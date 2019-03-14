إحالة أوراق مصري عاشر ابنته 14 عامًا إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه

أحالت محكمة مصرية أوراق شخص أدين بمعاشرة ابنته لمدة 14 عامًا وقتله 4 أطفال أنجبهم منها، إلى مفتى الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.

وحدثت الواقعة في محافظة الإسماعيلية، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بورود بلاغ من نجل المتهم يفيد بمحاولة والده الاعتداء على ابنته الصغرى (16 سنة) جنسيًا.

وتمكنت المباحث بعدها من القبض على الأب (53 عامًا) والذي اعترف بأنه عاشر ابنته الكبرى (29 سنة) لمدة 14 عامًا معاشرة الأزواج.

وأكد في اعترافاته أنه أنجب منها 4 أطفال كان يتخلص منهم بدفنهم في إحدى المقابر، لعدم افتضاح أمره.

وأوضح أن ابنته كانت تلد في المستشفيات العامة بحجة سفر زوجها خارج البلاد ثم يقوم بعد ذلك بالتخلص من الأطفال.

وأضاق أنه عندما حاول الاعتداء على نجلته الصغرى، جنسيًا، هربت واشتكت لأخيها الذي أبلغ عنه سلطات الأمن.

وأصدرت المحكمة مساء الأربعاء، قرارها المتقدم، وتم تحديد جلسة 2 أبريل المقبل للنطق بالحكم.