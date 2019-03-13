بدوافع عنصرية.. مدير مدرسة إيراني يحلق شعر طلابه في إقليم الأهواز

حالة من الاستياء الشديد اجتاحت أولياء أمور طلاب إحدى المدارس في إقليم الأهواز، بعدما قام مدير المدرسة بحلق شعر الطلاب بحجة إصابتهم بعدوى القمل.

وبحسب موقع ”إيران واير“ الفارسي، قام مدير المدرسة الكائنة بإحدى قرى شوش بتصرف متهور وحلق رؤوس الطلاب؛ بحجة التخلص من القمل المنتشر في شعورهم.

من جانبه، زعم بابك نوري زاده، مدير العلاقات العامة بإدارة خوزستان التعليمية، أن السبب وراء ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي من نشر صور له تفيد بقيامه بحلق رؤوس الطلاب هو إزالة القمل من رؤوسهم.

وأوضح نوري زاده أن المدرسة تضع صحة الطلاب في عين الاعتبار، لكن يبقى تصرف المدير خاطئًا وسيحاسب عليه.

كما نشرت العلاقات العامة بالتربية والتعليم في شوش بيانًا قالت فيه: إن مدير المدرسة أعرب عن ندمه وأسفه حيال ما فعل بعدما تم توبيخه على فعلته، حيث أدرجت تلك الواقعة بالفعل في سجله الوظيفي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث شنت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على هذا المدير؛ بسبب الصور التي نشرت عن طلاب شوش، وألمح المتصفحون إلى عنصرية المدير حيال الأحواز، وأنه كان حري به معالجتهم بدلًا من قص شعورهم.